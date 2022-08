Rodzina z trójką dzieci w ciągu 5 lat przeprowadzała się 6 razy. W mieszkaniu, które obecnie zajmują, też im się nie podoba

Pierwsza akurat była kawalerka. - Płacilibyśmy prywatnemu właścicielowi 1200 złotych miesięcznie, ale postaraliśmy się o dodatek mieszkaniowy od gminy. Przekazywaliśmy mu 750 zł, bo pozostałą kwotę stanowił właśnie dodatek. Zanim wprowadziliśmy się, musieliśmy wpłacić 3000 zł kaucji, niby zwrotnej. Gdy postanowiliśmy przeprowadzić się z Inowrocławia do Bydgoszczy, właściciel nie chciał jej oddać. Nie zniszczyliśmy mu mieszkania, ale uznał, że je używaliśmy i to według niego wystarczający powód, żeby kaucję zatrzymać.

- Zaraz po ślubie wynajęliśmy mieszkanie w Inowrocławiu - wspomina pan Krzysztof. - Ofertę, jak później wszystkie inne, znaleźliśmy z ogłoszenia w gazecie. Wszystkie wynajmowaliśmy legalnie. Zawsze my dążyliśmy do spisania umowy z właścicielami, nie oni.

Kłótnia o kaucję

Młode małżeństwo skierowało sprawę do sądu. - Zakończyła się ugodą - dodaje mężczyzna. - To dlatego, że właściciel domagał się przed sądem od nas kolejnych 3000 zł, ponoć za zniszczenia mienia. Przez ten niecały rok niczego nie zdewastowaliśmy. Zorientowaliśmy się jednak, że zapowiada się długi proces. Ustaliliśmy zatem z właścicielem, że on nie będzie od nas domagał się kolejnej wpłaty, a my zrezygnujemy z ubiegania się o zwrot kaucji.