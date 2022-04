Rowerem do 71 km od Bydgoszczy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Bydgoszczy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 71 km od Bydgoszczy, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w Bydgoszczy ma być 13°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 17 kwietnia w Bydgoszczy ma być 13°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,15 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 120 m

Suma zjazdów: 94 m

Rowerzystom z Bydgoszczy trasę poleca Tomwn

Bardzo przyjemna trasa z krótkim postojem nad jeziorem w Górsku. Zdecydowanie na rower górski lub MTB. Mimo zimowej aury bezproblemowy przejazd całości. Wymarzona trasa na letni wypad ze względu z zacienione miejsca w drugiej części trasy.

