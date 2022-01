Rowerem do 71 km od Bydgoszczy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Bydgoszczy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 71 km od Bydgoszczy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami przeszłości wokół Jeziora Lednickiego

Stopień trudności: 1

Dystans: 24,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 443 m

Suma zjazdów: 445 m

Trasę rowerową mieszkańcom Bydgoszczy poleca Nowak_adrian

Trasa w całości zlokalizowana na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Lednicki Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północ od linii kolejowej Poznań–Gniezno, na terenach gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Pobiedziska. Wyznaczona trasa okala Jezioro Lednickie i przebiega po drogach asfaltowych, jedynie niektóre łączniki to drogi gruntowena terenie gmin Łubowo i Kiszkowo.

Brzeg Jeziora Lednickiego, jego dno i wyspy kryją ślady osadnictwa sięgające epoki neolitu. Okres świetności tych terenów przypadł na X i XI w., kiedy na wyspie Ostrów Lednicki – największej z czterech wysp jeziora – mieściła się siedziba księcia Mieszka I.

Trasa nie jest długa, ale jeżeli w trakcie trwania wycieczki chciałoby się zwiedzić chociażby Wielkopolski Park Etnograficzny oraz OStrów Lednicki należy na nią zarezerwować minimalnie pół dnia, a najlepiej cały dzień - po dordze można w kilku miejscach wypocząć i zjeść obiad.

