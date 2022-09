Rowerem z Bydgoszczy w Bieszczady. Marek Fik w 5 dni przejechał samotnie blisko 1050 km

Bydgoszczanin dotarł m.in. do Góry Kalwarii, Sandomierza, Tarnobrzega, Rzeszowa, a także objechał Zalew Soliński. Podróż rozpoczął w poniedziałek 25 lipca, a na miejscu zameldował się w sobotę. Po niespełna dniu odpoczynku, ponownie wsiadł na rower, aby przejechać prawie 80 km trasy amatorskiego Tour de Pologne. Pasję do kolarstwa odziedziczył po ojcu, który śledził wszystkie wielkie wyścigi kolarskie w Polsce. W Górze Kalwarii pan Marek odwiedził kolarską kawiarnię, a także podjechał pod murale z Michałem Kwiatkowskim i Ryszardem Szurkowskim.

Na miejsce można dotrzeć krótszą trasą – z Bydgoszczy to nawet niespełna 700 km. Dla kolarza nie liczył się jednak sam cel, a droga. – Ważne było, aby trasa była jak najwygodniejsza, a także wiodła przez ciekawe miejsca – wyjaśnia Marek Fik.

– Najważniejsze dla mnie było, żeby dojechać i podjechać pod każdy pojazd. Wyścig był drugorzędny – mówi bydgoszczanin. W samym TdP startował w poprzednich latach. W ubiegłym roku także próbował dotrzeć na wyścig rowerem, ale udało mu się przejechać niecałe 400 km. Do tegorocznej wyprawy był to najdłuższy dystans, jaki pokonał. Jazdą intensywnie zajmuje się 4 lata. Uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Bydgoską Grupę Kolarską. Rowerem dojeżdża do pracy w Serocku. Miesięcznie stara się pokonywać około 1000 km.