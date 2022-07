Rowerowa Stolica Polski. Kto wygrał tegoroczną edycję i jak wypadła Bydgoszcz w rywalizacji?

Po raz pierwszy Puchar na rok trafi do bialczan, którzy przez cały miesiąc wspólnie podczas rowerowych imprez nakręcali swój licznik. Na drugim miejscu uplasowały się Puławy. Trzecie miejsce wywalczyło Gniezno.

- To wielki sukces wszystkich białczan i przyjaciół naszego miasta. W Białej Podlaskiej żadne dotąd sportowe wydarzenie nie zintegrowało w takim stopniu mieszkańców. Jazda na rowerze to fantastyczny sport zespołowy – rodzinny, wielopokoleniowy – i pokazujemy to codziennie, a tytuł Rowerowej Stolicy Polski jest pięknym zwieńczeniem naszego kręcenia. To wielkie wyróżnienie i wspólny sukces – mówi Michał Litwiniuk prezydent Białej Podlaskiej.