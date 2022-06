Rowery są coraz popularniejsze i droższe, a kolejki do serwisów rowerowych - coraz dłuższe

Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na rynek rowerowy. Zamknięcie w domach i mieszkaniach na parę miesięcy czy przejście na pracę zdalną, wiele osób zachęciło do zmiany trybu życia na bardziej aktywny. W sklepach w ubiegłym roku ustawiały się kolejki chętnych po zakup jednośladów. Popyt nie szedł w parze z podażą – produkcja rowerów i części do nich była opóźniona, również z powodu pandemii, co wpłynęło na braki sprzętu w Polsce.

W tamtym czasie nie wystarczyło wybrać się do sklepu rowerowego i poprosić o wymarzony jednoślad. Jak sytuacja wygląda teraz w Bydgoszczy? – Cały czas jest problem z rowerami i częściami, może mniejszy, ale rynek mocno się zmienił. Kiedyś było tak, że można było zamówić konkretny jednoślad, a teraz przychodzi tylko to, co jest w kontrakcie, nie można domówić danego modelu pod klienta – informuje nas pracownik Remar Sport, sklepu i serwisu rowerowego przy ul. Grunwaldzkiej, specjalizującego się w modelach elektrycznych.