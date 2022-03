Roxelena i Safin uciekli z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Schronienie znaleźli w Bydgoszczy

Roxelena mieszkała w Iwano-Frankowsku, mieście położonym ok. 140 km na południe od jej rodzinnego Lwowa. Jej mąż, Safin, jest irackim Kurdem. Dla niego Ukraina stała się domem 6 lat temu, tam skończył studia, uzyskał dyplom inżyniera, założył rodzinę. Mają dwójkę dzieci. Dylan i Emili to bliźnięta, mają 3 latka. W czwartek, 24 lutego całą rodzinę obudził alarm bombowy i polecenia, by chować się w podziemnych schronach. Na Ukrainę spadły pierwsze pociski, Rosjanie ostrzelali między innymi lotnisko w Iwano-Frankowsku. Roxelena i Safin podjęli błyskawiczną decyzję. Pół godziny po rozpoczęciu ostrzeliwania Iwano-Frankowska byli spakowani i służbową taksówką Safina pojechali w kierunku Polski. Zabrali najpotrzebniejsze rzeczy, ale w pośpiechu zapomnieli o spodniach dla dzieci i glukometrach dla Safina, który jest cukrzykiem. Wzięli chociaż zapas insuliny. Wówczas towarzyszył im stres. Dziś potrafią się już śmiać z tych zapomnianych spodni.