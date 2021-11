Ruszyła kolejna edycja Akademii Przyszłości. Na wsparcie czeka 1800 dzieci. Jak im pomóc?

"Akademia" to siostrzany projekt Szlachetnej Paczki. Udział w niej biorą dzieci z różnymi potrzebami i trudnościami. Niektórym ciężko przychodzi nauka, inne doświadczają trudności w rozwoju emocjonalnym czy społecznym. Dzięki rocznemu udziałowi w programie każdy mały student odkrywa swoje mocne strony i buduje poczucie własnej wartości.

- Gdy dziecko nie wierzy w siebie, większości jego działań i marzeń towarzyszy zwątpienie. „Jak ktoś taki jak ja ma zdobyć przyjaciół?”. „Czy jestem wystarczająco dobra?”. „Jak mam zostać odkrywcą, skoro boję się nowych rzeczy?”. Te zwątpienia potęgują strach i niepewność, blokują marzenia. Gdy dzieci odważą się, by wypowiedzieć je na głos, to jeszcze na tym samym wydechu mówią, dlaczego w ich przypadku są one niemożliwe do zrealizowania - opowiada Marta Bailey, koordynatorka akcji w Bydgoszczy.