Rysunki na wystawie w Młynach Rothera. Wojna oczami dzieci z Ukrainy [zdjęcia]

Wystawa nosi tytuł „Wojna oczami dziecka - ból i nadzieja”. Prace na niej prezentowane zostały nadesłane przez Irynę Semenenko z Centrum Humanitarnego Rady Miasta Czerkasy. Właśnie to miasto, oprócz Krzemieńczuka, jest jednym z dwóch ukraińskich miast partnerskich Bydgoszczy.

Wyjątkowość prac polega na tym, że rysunki powstały w pierwszych godzinach po przybyciu ewakuowanych rodzin do Centrum Humanitarnego w Czerkasach. W czasie, gdy rodzice zajmowali się załatwianiem formalności (konsultacje, pomoc humanitarna, rejestracja w celu osiedlenia się), dzieci rysowały. Czas wykonania prac przez najmłodszych wyniósł od 30 minut do godziny.

Jak dzieci z Ukrainy widzą swoje miasta po wybuchu wojny

Jednym z autorów prac jest 11-letni Mykyta z Mariupola. Swój rysunek opisał tymi słowami: "Narysowałem moje miasto. Mój Mariupol. Jak zostało zniszczone przez rosyjskich okupantów. Jak oni torturowali to miasto. Przeszedłem przez to. Widziałem to wszystko. Bardzo się bałem. Widziałem, jak ten budynek płonie. Wszystko było tam połamane. Nie było tam nic... Chciałem żyć!".