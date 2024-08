Rzeka Muzyki 2024 - zobaczcie zdjęcia z koncertu Pawbeats w Bydgoszczy. Wideo

Rzeka Muzyki to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz letnich atrakcji Bydgoszczy, przyciągając miłośników dobrej muzyki z całego regionu. Inicjatywa ta, zrodzona z pasji do muzyki i miasta, co roku transformuje Bydgoszcz w Muzykę na Wodzie, oferując mieszkańcom i przyjezdnym serię bezpłatnych koncertów w niepowtarzalnej scenerii nad Brdą. Za organizację odpowiada Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, które nieustannie dba o to, by Rzeka Muzyki była wydarzeniem, które łączy ludzi niezależnie od ich wieku czy gustów muzycznych.