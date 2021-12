S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Co dalej z budową? GDDKiA analizuje wyjaśnienia Budimeksu

Za chwilę święta i koniec roku. To też okazja, żeby w szafach zrobić porządki. To czas remontów w mieszkaniach i czas pozbywania się niektórych mebli. Tu trzeba się czegoś pozbyć, a tu trzeba coś…

- W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, GDDKiA jest zobligowana do przeprowadzenia ponownej weryfikacji oferty wybranego wykonawcy. Tym samym unieważniony został wybór najkorzystniejszej oferty z 16 listopada br. Jednocześnie wezwaliśmy firmę Budimex do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie do 20 grudnia br. Po ich wnikliwym rozpatrzeniu będziemy w stanie ocenić, czy zaistniałe okoliczności wpłyną na wynik postępowania przetargowego - czytaliśmy w komunikacie GDDKiA.