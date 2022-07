Salno. Ta plaża jest ukryta w lesie! Piękne miejsce w zieleni 25 kilometrów od Bydgoszczy nie gromadzi tłumów plażowiczów. Zobacz ZDJĘCIA ak

W lesie, nieopodal drogi z Koronowa do Mroczy znajduje się ukryta w lesie plaża. Znają ja okoliczni mieszkańcy. Rzadziej na dziką plaże do Salna zapuszczają się mieszczuchy. A co plaża oferuje? Piękne widoki, spokój, kontakt z naturą!