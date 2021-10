Ścieżki rowerowe do 129 km od Bydgoszczy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Bydgoszczy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 129 km od Bydgoszczy, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Bydgoszczy ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 3 października w Bydgoszczy ma być 19°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 74,77 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 576 m

Suma zjazdów: 573 m

Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Bydgoszczy

Trasa rajdu wiodła szlakami Kaszubskiej Marszruty, jednymi z najlepszych szlaków i tras rowerowych naszego kraju. Czego chcieć więcej? Bardzo dobre i bezpieczne trasy położone pośród wspaniałej przyrody Borów Tucholskich.

Dzienny odcinek wiódł z miejscowości Męcikał przez leśne obszary Parku Narodowego Bory Tucholskie, gdzieuczestnicy mogli z bliska poznać uroki budzącej się do życia przyrody. Rozległe połacie leśne, zdradliwe torfowiska i szemrzące leśne potoki. To wszystko było motywem przewodnim pierwszego dnia Przygodowej Majówki.

