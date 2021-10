Ścieżki rowerowe do 129 km od Bydgoszczy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Bydgoszczy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 129 km od Bydgoszczy, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 9 października w Bydgoszczy ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 października w Bydgoszczy ma być 16°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Borach Tucholskich

Stopień trudności: 1

Dystans: 29,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 240 m

Suma zjazdów: 238 m

Rowerzystom z Bydgoszczy trasę poleca Mojebory

Wycieczka zaczyna się od parkingu leśnego w Klosnowie (niedaleko wyłuszczarni nasion i tartaku). Jest niedziela, więc stoi już kilka samochodów, pewnie grzybiarzy (padało ostatnio i noce były ciepłe).

Planowana trasa nie jest długa, w sam raz na niedzielę.

Kilkaset metrów od parkingu po prawej za drzewami mijamy Łąki Józefowskie i dojeżdżamy do bramy drewnianej, która otwiera wjazd do Parku Narodowego Bory Tucholskie.