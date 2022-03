Ścieżki rowerowe do 71 km od Bydgoszczy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Rowerem w pobliżu Bydgoszczy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 71 km od Bydgoszczy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Bydgoszczy ma być 6°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Bydgoszczy ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Z Rytla do Fojutowa w Borach Tucholskich

Stopień trudności: 1

Dystans: 43,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 294 m

Suma zjazdów: 279 m

Mojebory poleca trasę mieszkańcom Bydgoszczy

Trasa ma około 43 km. Ale nie długość trasy jest tu najważniejsza, lecz to, co możemy na niej zobaczyć.

Za początek i jednocześnie koniec trasy wybraliśmy mostek na Wielkim Kanale Brdy niedaleko miejscowości Rytel... No to ruszamy...