Ścieżki rowerowe do 71 km od Bydgoszczy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 71 km od Bydgoszczy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy Czterech Jezior

Stopień trudności: 1

Dystans: 20,07 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 199 m

Rowerzystom z Bydgoszczy trasę poleca Grochowo.pl

Urokliwy szlak lasami Borów Tucholskich wzdłuż czterech jezior.

Trasa biegnie drogami asfaltowymi, drogami gruntowymi oraz duktami leśnymi. Szlak o walorach krajoznawczych ale również kulturowo-edukacyjnych (Wysoka - dworek z przełomu XVIII i XIX w., Młyn Raciąski - osada z XIV w.).

