Second hand wciąż w modzie. Kto kupuje używaną odzież w Bydgoszczy?

– Dziś odzież w second handach jest zupełnie inna. Staramy się, żeby towar był zróżnicowany i dobrej jakości. Nie ma już czegoś takiego, jak było kiedyś, że pół rzeczy jest podziurawiona czy poplamiona – słyszymy od sprzedawczyni w sklepie „Grosik”, który mieści się na Wyżynach.

– Staramy się nie mieć poplamionych czy podartych rzeczy, bo to wpływa na jakość i ocenę. Nie powiem, że takie ubrania w ogóle się nie trafiają, bo czasami jest to fajny ciuszek, modny albo poszukiwany i mimo plamki czy dziurki, ktoś jest zainteresowany jego kupnem – przekazuje nam pracownica innego second handu.