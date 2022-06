Sezon turystyczny w Pieczyskach rozpoczęty. Plaża i woda przyciągają tłumy turystów [zdjęcia]

Na straży ratownicy, policja, strażacy

- Serdecznie witamy na plaży. Kąpielisko jest strzeżone, zabezpiecza je WOPR województwa kujawsko-pomorskiego – witał letników Grzegorz Bardacki. - Będę koordynatorem ratowników podczas tego sezonu – informował.

Apelował, by nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, a także nie wypływać poza miejsce wyznaczone do kąpieli. - Jak piłka „ucieknie” nie płyniemy za nią. Ratownik w wolnej chwili ją wyłowi i odda dziecku, by nie płakało – instruował plażowiczów.