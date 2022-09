Sklepy udają wypożyczalnie, żeby pracować w niedziele. Czy to działa? Sypią się mandaty!

Sprawdziliśmy, czy bydgoszczanie bardzo różnią się stylem i sposobem ubierania na co dzień w porównaniu z mieszkańcami Paryża. Ocenę pozostawimy Czytelnikom, ale, jak sami zobaczycie na zdjęciach,…

Sprzedawca chleba konserwuje jednoślady?

Właściciel firmy, żeby zalegalizować niedzielny handel, wpisał do rejestru działalności wypożyczalnię sprzętu sportowego i na tej podstawie otworzył sklepy w niedziele. PIP stwierdziła, że nie można mieć wątpliwości, iż wypożyczalnia sprzętu sportowego jest papierową fikcją. Wprawdzie sieć dysponowała stosownym cennikiem, ale do dnia kontroli ani razu nie wypożyczyła żadnego z dwóch klasycznych rowerów będących na stanie sklepu.

Czytamy tam, że gdański inspektor pracy nie tylko zakwestionował wyłączenie, ale - po stwierdzeniu wielu innych nieprawidłowości - skierował sprawę do sądu.

Okazało się też, że nie posiada innego rodzaju sprzętu sportowego wymienionego w cenniku, jak hulajnoga elektryczna, przyczepki czy rowery elektryczne. W sklepach nie zostały wyodrębnione oddzielne miejsca do wykonywania usług związanych z wypożyczaniem sprzętu rekreacyjno-sportowego, a pracownicy nie byli przeszkoleni co do rzekomych nowych obowiązków, jak wydawanie, regulacja, czyszczenie i konserwacja rowerów.