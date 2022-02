Skłodowskiej-Curie czy Curie-Skłodowskiej w Bydgoszczy. Która nazwa ulicy jest właściwa?

Bydgoszczanie wysiadają na przystankach, które mają w nazwie „Skłodowskiej-Curie”, a także na co dzień widzą takie oznaczenie na tablicach i blokach. Punkty handlowe i usługowe czy bankomaty również mieszczą się pod tym adresem. Ul. Marii Skłodowskiej-Curie pojawia się także na internetowych mapach, z których często korzystają kierowcy.

Dodatkowo zapis jest zgodny z obowiązującymi w Polsce zasadami pisowni, wedle których nazwisko rodowe podaje się jako pierwsze. Choć wielu mieszkańców może być przekonanych, że mieszka przy Skłodowskiej-Curie, to brakuje dokumentu, który potwierdziłby istnienie takiej ulicy w Bydgoszczy. Istnieją natomiast trzy uchwały z trzema różnymi nazwami dla trzech różnych odcinków.

– W 1964 roku nadano uchwałę o przedłużeniu od ul. Szerokiej w kierunku wschodnim do Gajowej – "ul. C. Skłodowskiej". Kolejna uchwała ukazała się w 1975 roku. Nadano wtedy nazwę "Curie Skłodowskiej" przedłużeniu od ul. Gajowej do ul. Kijowskiej. W 1997 roku pojawiła się trzecia uchwała – nadano nazwę odcinkowi od ul. Kijowskiej do ul. Łęczyckiej – "ul. Marii Curie Skłodowskiej" – przekazuje nam Maria Jankowska z Wydziału Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy.