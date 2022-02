Skręcają kaloryfery, kupują zamienniki leków, margarynę zamiast masła. Tak oszczędzają bydgoscy seniorzy

Według prognoz GUS na koniec 2022 r. w Bydgoszczy będzie mieszkało 102 tys. 381 osób w wieku 60 lat i więcej. Część z nich radzi sobie całkiem dobrze, są aktywni i stać ich np. na wyjazdy na letni urlop w kraju, a nawet na zagraniczne wojaże.

- U nas ceny wycieczek są atrakcyjne, więc zainteresowanie letnimi wczasami nie zmalało. Tylko w tym roku zorganizowaliśmy zapisy na trzeci turnus na wczasy do Jarosławca i na dodatkowy turnus do Władysławowa, bo tylu było chętnych - mówi Zdzisław Tylicki, przewodniczący Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy. - To wcale jednak nie znaczy, że nasi seniorzy są bogaci. Wielu z nich, by pojechać np. na wczasy nad morze odkłada przez cały rok.