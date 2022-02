Słonecznikiem do Starego Fordonu z centrum Bydgoszczy płynąć nie można. Został tylko pomysł na takie rejsy

- Obecnie wykorzystywane do rejsów turystycznych tramwaju wodnego jednostki Słonecznik i Słonecznik II nie są przystosowane do żeglugi po Wiśle. Nie pozwala na to również wpis w ich dokumentach bezpieczeństwa wydawanych przez państwowe służby wodne, ograniczający przewóz pasażerów do rz. Brdy i Kanału Bydgoskiego. Gdy Miasto będzie dysponowało jednostka spełniającą wymogi żeglugi po Wiśle, rozważymy organizację rejsów miedzy Brdyujściem a Starym Fordonem - zaznacza Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.