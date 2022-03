Śmieci w darach dla uchodźców z Ukrainy. Nie takiej pomocy oczekują od bydgoszczan

- To nieprawdopodobne, co ludzie wrzucają do worków na odzież, którą zbieraliśmy na jednym z bydgoskich osiedli - mówi organizatorka zbiórki. - Ciuchy, które nie były wyprane, ale nadawały się do noszenia, można jeszcze pominąć. Choć z drugiej strony, czy naprawdę ktoś chciałby dostać ciuchy, które "pachną" jeszcze starym właścicielem? Ale mieliśmy też w workach zabrudzoną bieliznę, trafiały się też ciuchy, po których biegały pluskwy. Łącznie musieliśmy od raz pozbyć się sześciu wielkich worów z ciuchami, bo byłoby nam wstyd przewieźć je do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego i przekazać wolontariuszom, nie mówiąc już o tym, że mogłyby trafić do potrzebujących. Czy ludzie nie mają wstydu, jak to o nas świadczy? - irytuje się wolontariuszka.