SP nr 2 w Bydgoszczy. Zobacz zdjęcia pierwszaków z powitania nowego roku szkolnego 2022-23 [zdjęcia]

- Ten dzwonek jest wyjątkowy. Ma 60 lat. Używany był przez woźnego, zanim zamontowano w naszej szkole elektroniczny dzwonek - mówi dyrektor Agata Dopke. - To już tradycja, że zawsze nim ogłaszam koniec wakacji i powrót uczniów do szkoły. Dla dzieci z klas I i ich rodziców to szczególnie ważna chwila, dołożymy wszelkich starań, by najmłodsi uczniowie czuli się u nas dobrze.