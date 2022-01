Spacer do 39 km od Bydgoszczy. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 22 - 23 stycznia?

Spacerem z Bydgoszczy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 39 km od Bydgoszczy, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Bydgoszczy ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 23 stycznia w Bydgoszczy ma być 1°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 9,41 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podejść: 225 m

Suma zejść: 174 m

Trasę spacerową mieszkańcom Bydgoszczy poleca JJ_Active

Bydgoszcz Brdyujście – ul. Zamczysko 5 km- skarpa myślęcińska panorama osiedla leśnego 6 km – Osielsko dawny cmentarz ewangielicki 8 km – kościół z XIX w. węzeł szaków – Osielsko 10 km.