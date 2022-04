Spacer po ulicach dawnej Bydgoszczy. Tak wyglądała Bydgoszcz 100 lat temu [zdjęcia] Agnieszka Kasperek

Bydgoszcz jest miastem, które wciąż się zmienia. Miasta z niektórych zdjęć, które chcemy Wam zaprezentować, nie pamiętają nawet najstarsi bydgoszczanie. Zajrzymy na bydgoskie rynki do handlarek, w małe zaułki i na główne ulice, wybierzemy się na zakupy do sklepu bławatnego, przespacerujemy się po nadbrzeżu Brdy... Zapraszamy Was na spacer po Bydgoszczy, jakiej nie znacie i nie pamiętacie.