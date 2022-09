Spacer śladami Kapitana Żbika i zlot fanów w MCK - tak wyglądał Dzień Komiksu w Bydgoszczy [zdjęcia]

- Spod komendy przeszliśmy pod Bazylikę pw. św. Wincentego á Paulo, co było nawiązaniem nie do samego komiksu, ale do okładki broszury związanej ze Żbikiem i naborem do policji. Dalej przemaszerowaliśmy do dawnej siedziby Dziennika Wieczornego przy ulicy Libelta, gdzie zaczynał współpracę z dziennikiem Jerzy Wróblewski (Żbika, co prawda, powołał do życia Władysław Krupka, ale autorzy rysunków i scenariuszy komiksów serii byli różni, jednym z nich był właśnie Jerzy Wróblewski, który stworzył rysunki m.in. do wspomnianego „Kryptonimu Walizka” - przyp. red.). Na naszej trasie był też park i rozmowa o Liceum Plastycznym. Ulicą Dworcową zeszliśmy do dworca Bydgoszcz Główna, który w komiksie jest największym i najczytelniejszym nawiązaniem do Bydgoszczy, choć dzisiejszy dworzec w niczym już nie przypomina tego sprzed lat - relacjonuje nam pan Sebastian z Bydgoszczy, który wraz z synem uczestniczył w spacerze. Na pamiątkę wyprawy uczestnikom wręczono drobne upominki w postaci pocztówek i broszur komiksowych.