Spacerowali z przewodnikiem po starej dzielnicy kolejowej, poznawali historię kolei w Bydgoszczy [zdjęcia]

Chętni, by „Zostać turystą w swoim mieście”, 24 lipca spotkali się na Starym Rynku, skąd ruszyli szlakiem bydgoskiej kolei. Krzysztof Drozdowski - znawca wydarzeń bydgoskich, autor wielu książek historycznych o naszym mieście - nie przez przypadek (w ramach cyklu) wybrał datę spaceru, który odbył się w przeddzień 171. rocznicy oficjalnego otwarcia linii kolejowej w Bydgoszczy. Ba, dokonał tego sam król Prus Wilhelm IV, a na udekorowanym dworcu odbyło się widowisko z występami zespołów ludowych z Kujaw, które śpiewały po polsku. Zaledwie dwa dni później (27 lipca 1851) z Bydgoszczy odjechał pierwszy pociąg dostępny dla ogółu podróżnych, który trasę do Nakła (30 km) pokonał w 50 minut. Nasze miasto - ówczesny Bromberg - w drugiej połowie XIX w. stało się siedzibą Dyrekcji Kolei Pruskich (przypomina o tym do dziś okazały budynek przy ul. Dworcowej 63) i zarządzało koleją od Berlina po Kłajpedę nad Bałtykiem, czyli największe miasto tzw. Małej Litwy czy Litwy Pruskiej (dziś to region etnograficzny Litwy). Te i wiele innych fascynujących ciekawostek historycznych związanych z koleją żelazną i Bydgoszczą w czasie spaceru usłyszeć można było od prowadzącego wycieczkę Krzysztofa Drozdowskiego.