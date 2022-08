Spór o wiatę śmietnikową na Kapuściskach. "Fetor jest nie do zniesienia" - uważa Czytelniczka

- Prosimy o interwencję w sprawie pozbawienia mieszkańców bloku przy ulicy Wojska Polskiego 34 po 46 latach możliwości korzystania ze śmietnika. W miejsce tego postawiono kontenery przy głównej ulicy osiedla, fetor wydobywający się z nich jest nie do zniesienia – informuje nas pani Maria, która pisze w imieniu mieszkańców bloku.

Spółdzielnia RSM „Jedność” poinformowała mieszkańców, że w związku z montażem nowej wiaty śmietnikowej dla budynków zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 30 i 32, lokatorzy z ul. Wojska Polskiego 34 nie będą posiadali do niej dostępu – do tej pory wszyscy korzystali z jednej. Do czasu powstanie nowej, lokatorzy budynku mają wyrzucać odpady do wystawionych pojemników od strony ul. Generalskiej (przy parkingu).