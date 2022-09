Spór o wyprowadzkę z kamienicy. Nie chcą się wynieść, choć skończyła im się umowa - "Mamy piekło"

To nie po złości, to z bezradności - przekonują najemcy kamienicy na bydgoskim Szwederowie. - Wyprowadzilibyśmy się, gdybyśmy znaleźli mieszkania na wolnym rynku na naszą kieszeń.

Odmowa przyjęcia lokalu

Właściciel kamienicy: - Od 8 lat nie podwyższałem opłat. Mam pewne plany co do tego budynku. Nie muszę nikomu ich wyjawiać. 1 czerwca wręczyłem lokatorom wypowiedzenia umowy najmu. To nie są lokatorzy mieszkający na zasadach kwaterunku. Podpisywaliśmy umowy cywilne. Takie, jakie obowiązują na wolnym rynku. Skoro tak, to nie miałem obowiązku szukania im lokali zastępczych, a to zrobiłem. Zaproponowałem obu rodzinom mieszkania w innej mojej kamienicy, w centrum miasta. Budynek jest po remoncie. Mogliby tam mieszkać nawet do końca życia. Odmówili.