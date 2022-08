Sprawdź co cię czeka w tym miesiącu. Miłość, finanse, zdrowie. Horoskop na sierpień od wróżki Kasjopei [8.08.22r]

Astrologia - jak wpływa na nasze losy?

Jest dwanaście znaków zodiaku: Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec. Każdy ze znaków przypisany jest do konkretnej daty urodzin i obejmuje jeden miesiąc astrologiczny. Znaczenie ma to, w którym znaku zodiaku znalazło się Słońce w dniu naszych urodzin. To określa nasz charakter, wady, zalety, usposobienie, dążenia. Ale według astrologów istnieje także związek pomiędzy zachowaniem ludzi a tym, w jakim znaku zodiaku Słońce przebywa aktualnie. I dzięki temu można określić, co los nam przyniesie w najbliższym czasie. Przekonaj się!