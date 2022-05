Sprawdziliśmy, ile kosztowały wyjazdy urzędników ratusza. Teraz dostaną podwyżki delegacji

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej przewidziano zwiększenie stawki diety z 30 zł do 38 zł. To wzrost o ponad 26 procent. Obecna wysokość diety została ustalona 1 marca 2013 r. W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013-2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r.

W poprzednim pandemicznym roku, urzędnicy bydgoskiego ratusza dużo nie podróżowali.