Starówka w Bydgoszczy stała się planem filmu „Doppelgänger”. Gra w nim Jakub Gierszał [zdjęcia]

Po Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Juracie i Toruniu przyszedł czas na Bydgoszcz - w czwartek (2 czerwca) na ulicach centrum miasta zjawiła się ekipa filmu „Doppelgänger” (z niem. „Sobowtór”), reżyserowanego przez Jana Holoubka.

Już od godzin porannych zamknięte dla ruchu zostało ścisłe centrum w rejonie: plac Teatralny, ulica Mostowa, Stary Port (od ul. Mostowej do Lubeckiego), a także ul. Grodzka (od ul. Mostowej do ul. Podwale i od ul. Przy Zamczysku do ul. Bernardyńskiej wraz z tzw. placem Solnym). Pierwsze ekipy obsługujące produkcję zauważyliśmy jednak dopiero popołudniu.