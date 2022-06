Ster na Bydgoszcz 2022. Wodna strefa relaksu, wielkie gotowanie i wyścig kaczek na Wyspie Młyńskiej [zdjęcia] Marta Mikołajska

W strefie relaksu organizatorzy przygotowali dla uczestników sporo wodnych niespodzianek - wśród nich baseny i możliwość spróbowania swoich sił na deskach SUP (z ang. stand up paddle, czyli specjalna deska z jednym wiosłem - dop. aut.). Arkadiusz Wojtasiewicz Zobacz galerię (34 zdjęcia)

W sobotę, 25 czerwca, rozpoczęła się kolejna edycja imprezy dla każdego miłośnika wody Ster na Bydgoszcz. Już od godzin porannych mieszkańcy mieli okazję rozpocząć wodną zabawę. W południe z kolei otwarta została strefa relaksu, a w niej m.in. tropikalna plaża i baseny, w których można spróbować m.in. pływania na SUP-ie, SUP Aerobiku oraz wejść do pracowni kreatywnej 3D. Nieopodal plaży na oczach bydgoszczan przygotowanych zostało 2,5 tys. porcji zupy rybnej. A wszystko to w szczytnym celu – na wakacje dla podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Tego samego dnia miał miejsce słynny już Wyścig Kaczek, który mogliśmy obserwować z mostu im. Jana Kiepury. W niedzielę (26.06.) kolejne atrakcje!