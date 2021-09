Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz działa już pięć lat. Korzyści dla mieszkańców będzie więcej?

Zobacz wideo: Pół tysiąca przeszczepień szpiku u dzieci w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy

– To był okres udanej współpracy na wielu płaszczyznach - ocenił w środę (15.09) prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, omawiając razem z władzami gmin i powiatu pięć lat funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

- Dziś możemy mówić o sukcesach, które odniosły samorządy należące do Metropolii. Wszystkie te sukcesy wiążą się z ok. 200 porozumieniami, które do tej pory zawarliśmy i które regulują nasze wspólne cele i zadania – powiedział starosta bydgoski Wojciech Porzych. Umowy międzygminne dotyczą m.in. rozwoju komunikacji publicznej, promocji gospodarczej, polityki senioralnej, gospodarki odpadami i realizacją grup zakupowych na gaz i energię elektryczną.

Rowery i autobusy

Jednym z sukcesów wymienionych w środę jest budowa kilkudziesięciu kilometrów ścieżki rowerowej. Jak zapewnił starosta, w planach jest zbudowanie takiej ścieżki od Solca Kujawskiego aż po miejscowości powiatu nakielskiego biegnącej przez wszystkie gminy SMB.