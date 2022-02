Strach o rodzinę, duma z walczących żołnierzy - tak o sytuacji w ich kraju mówią Ukraińcy mieszkający w Bydgoszczy

- Mam na Ukrainie rodzinę, mieszka na wsi. Mama dzwoniła rano mówiąc, że słyszała strzały, jesteśmy wszyscy przerażeni. Ludzie uciekają z dużych miast, uciekają na wieś, niektórzy chcą wyjechać za grancie, ale przy wyjazdach z miast tworzą się ogromne korki. Tak jest w Winnicy, okręgu chmielnickim czy Żytomierzu. Okropna sytuacja, nie wiadomo co robić, co przyniesie jutro. Moja mama była w Polsce przez jakiś czas, ale bardzo tęskniła za domem i zdecydowała się wrócić. Nie wiem czy przyjedzie do Polski, tym bardziej, że wojsko cofa autokary i blokuje wyjazdy - mówi Liliia Zahnitko, działaczka Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Pracy Społecznej w Bydgoszczy.