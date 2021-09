Straszny smród z komina i hałdy śmieci na posesji na Oświęcimskiej w Bydgoszczy. "Ich śmieci wsypują się do mojego ogrodu!"

- Moja nieruchomość graniczy z tym składowiskiem odpadów - pisze do redakcji mieszkanka ulicy Oświęcimskiej. - Pod naporem śmieci płot przechylił się, pękła siatka i ich śmieci zaczynają wsypywać się do mojego ogrodu. Próby spokojnej i merytorycznej rozmowy z właścicielem skończyły się dla mnie groźbami. Miesiąc temu wysłałam do żony i dorosłego już syna tego pana zdjęcia płotu zrobione od mojej strony z zapytaniem, czy coś z tym zrobią. Niestety żadnej odpowiedzi nie było. Jest jeszcze druga strona tego stanu rzeczy, a mianowicie od początku września do końca maja z ich komina wydobywa się straszny smród. Dodam, że nigdy ani ja, ani sąsiedzi nie widzieliśmy żeby do tej nieruchomości był dostarczany jakikolwiek opał. Dwa lata temu nie wytrzymałam już i zadzwoniłam po Straż Miejską. Niestety właściciele tej nieruchomości nie wpuścili strażników na swój teren. Obawiamy się pożaru i skażenia środowiska.**Cała nieruchomość zawalona jest do wysokości pierwszego piętra plastikowymi i metalowymi pojemnikami po różnych substancjach chemicznych. Są beczki, pojemniki po aerozolach, farbach, olejach przemysłowych. Właściciel znany jest ze swojej "działalności", polegającej na opróżnianiu budynków mieszkalnych i firm z niewygodnych odpadów. To przecież nielegalne składowisko odpadów!**