Strażacy chcą 20 procent podwyżki, a propozycja rządu nie pokrywa inflacji. Szykują się do protestu

Będzie to pierwszy etap protestu strażaków zawodowych. Zaczną od informowania o swoich postulatach.

- W ubiegłym roku, przy podpisaniu porozumienia z ministerstwem mieliśmy zapowiedziane, że nasze podwyżki będą znaczące, a przynajmniej o inflację i o procent. W tej chwili dostajemy 10 proc. mniej niż inflacja - mówi Łukasz Kunek. - To oczywiście nas nie zadowala, to nie jest dla nas żadną podwyżką, bo nawet nie wyrównuje inflacji. Chcemy po prostu pokazać, że jesteśmy niezadowoleni z tych porozumień, które nam są proponowane.

Strażacy czekają na dalszy rozwój sytuacji. 20 października z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkają się reprezentanci Federacji Służb Mundurowych. - Jeżeli wtedy nie dojdzie do porozumienia, to prawdopodobnie cała federacja przystąpi do akcji protestacyjnej - wyjaśnia Kunek.