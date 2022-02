Stypendia dla studentów medycyny i młodych lekarzy? Raczej nie w bydgoskich szpitalach, bo tu braków kadrowych nie ma

- Największym problem może się wkrótce okazać brak personelu przy łóżkach chorych. Sytuacja kadrowa w służbie zdrowia jest krytyczna i jeśli nie zaczniemy działać już teraz, staniemy się medyczną pustynią, z nowoczesnymi szpitalami, w których trzeba będzie, ze względu na brak personelu, zamykać dobrze wyposażone oddziały – mówił we wrześniu, zapowiadając stypendia fundowane dla lekarzy in spe oraz lekarzy rezydentów w kujawsko-pomorskich lecznicach wojewódzkich, marszałek Piotr Całbecki.

"Programy lojalnościowe" ruszyły w szpitalach we Włocławku i w Toruniu. We Włocławku stypendium wynosi 2 tysiące złotych, zapowiedziany jest też dodatek w wysokości 40 procent na czas odbywania stażu podyplomowego. W Toruniu Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera program przyciągania studentów medycyny i lekarzy rezydentów również wdrożył. O ile we Włocławku objęto nim głównie mieszkańców miasta studiujących medycynę na różnych uczelniach w Polsce, o tyle w Toruniu są to studenci CM UMK w Bydgoszczy oraz lekarze rezydenci.