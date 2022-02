Światowy Dzień Kota 2022. Jak obchodziliśmy go w Bydgoszczy? [zdjęcia] Marta Mikołajska

Z okazji Światowego Dnia Kota, który obchodzimy 17 lutego, do świętowania zaprosiła mieszkańców Kocia Ferajna - pierwsza bydgoska kawiarnia z prawdziwymi kotami, powstała w 2017 r. Dla uczestników była to okazja nie tylko do dobrej zabawy, ale też edukacji i ciekawych dyskusji na temat tych czworonogów.