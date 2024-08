Święto Niepodległości Ukrainy 2024 - Koncert zespołu Żuki na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Zdjęcia, wideo

W poniedziałek, 26 sierpnia 2024 roku z okazji Święta Niepodległości Ukrainy w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej odbyła się premiera najnowszego projektu „Rock Of My Life” pod nazwą „Wind Of Change” zespołu Żuki z zagranicznym piosenkarzem Sashą Onofriichukiem, między innymi finalistą Voice Of Ukraina.