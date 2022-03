„Szansa na sukces”. Rozśpiewany strażak z JRG nr 2 w Bydgoszczy został wyróżniony w telewizyjnym programie

W pracy strażaka trzeba mieć nerwy jak ze stali. Muzyka to dla niego antidotum na stres

- Ukończyłem Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i jako “Prymus rocznika” miałem przywilej wyboru jednostki, do której będę przydzielony - mówi Krystian Piesik. - A że lubię chemię, więc wybór padł na Bydgoszcz. Najtrudniejsze akcje to te, gdy jedziemy do zdarzeń z udziałem dzieci. To zostaje w głowie. W jednostce mamy psychologa, ale każdy musi znaleźć własny sposób na odreagowanie. Dla mnie taką odskocznią jest właśnie muzyka. Najbardziej lubię muzykę pop i akustyczną. Gram również na gitarze i pianinie. Kolegom w pracy też czasem śpiewam.