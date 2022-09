Szczęśliwi jak na Bartodziejach, smutni jak w Śródmieściu - Kronika bydgoska

Prawdopodobnie z tego powodu wnioski wyciągane z tych badań są dość płytkie. Jak na przykład teza, że nasze dzielnica uszczęśliwiają nas bardziej niż całe miasta m.in. z powodu czasochłonnego przemieszczania się między różnymi częściami miasta i nieznajomości innych dzielnic niż swoja własna. Też mi odkrycie! Mój syn chwali sobie gniazdko przy ulicy Kijowskiej na Bartodziejach, a więc w dzielnicy, która wespół z Bielawami - zdaniem autorów raportu - tulą i pieszczą bydgoszczan najszczęśliwszych z powodu miejsca zamieszkania. Ja natomiast jeździć w tę okolicę nie lubię. I, uchowaj Boże, nie znaczy to o zaburzonych relacjach z synem czy synową. Nie lubię tam jeździć, bo zwykle wiele minut muszę pokręcić się po Kijowskiej, zanim wypatrzę kawałek miejsca do zaparkowania auta. Gdy zaś już się gdzieś wcisnę, to zwykle nie mam pewności, czy stoję zgodnie z przepisami, a tam o rzut beretem jest komisariat. Nawiasem mówiąc, podobne rozterki odczuwam, gdy muszę odwiedzić kogoś na Wyżynach, które też znalazły się wysoko w rankingu dzielnic szczęśliwych ludzi.