Szczury w rurach kanalizacyjnych bloku w Bydgoszczy. Ruszyła akcja deratyzacyjna

– Niedaleko bloku znajduje się spore gniazdo szczurów, które niejednokrotnie było zgłaszane do SM „Zjednoczeni”, jednak bez efektu – poinformowała nas mieszkanka bloku przy al. Powstańców Wielkopolskich 55. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby spółdzielni.

– W ostatnim czasie problem znacznie się nasilił, ponieważ szczury dostały się do rur kanalizacyjnych bloku. U mnie w mieszkaniu szczur dostał się do toalety oraz do obudowy pralki. Nie jest to jednak odosobniony przypadek, ponieważ u innych mieszkańców bloku także przegryzały rury w łazienkach – napisała pani Jagoda.