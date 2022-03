Szef Kolei Ukraińskich wymyka się Rosjanom jeżdżąc pociągiem. To specjalny wagon z bydgoskiej PESY [zdjęcia]

- Pesa 610M – to specjalny pojazd inspekcyjny wyprodukowany przez PESA dla Kolei Ukraińskich. Wyprodukowaliśmy tylko jeden taki pojazd, który został dostarczony do Kolei Ukraińskich w 2004 roku. Jest wyposażony w napęd spalinowy, przystosowany do szerokiego toru 1520 mm, a jego wnętrze zostało tak zabudowane, by zapewnić warunki do pracy podczas długi podróży. Stąd siedzenia za maszynistą w układzie lotniczym, salka konferencyjna, pokoje sypialne i zaplecze socjalne, czyli kuchnia i toaleta - informuje Maciej Grześkowiak, szef marketingu zakładów PESA w Bydgoszczy.