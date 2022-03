Szef Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy stracił stanowisko. Po kontroli wykryto nieprawidłowości

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Jeszcze nieco ponad tydzień temu Zbigniew Studziński zajmował stanowisko okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy. Do czasu aż na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy nie pojawił się wniosek o jego odwołanie. ROP to organ nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W skład rady wchodzi 30 członków powoływanych przez marszałka Sejmu. To parlamentarzyści, posłowie i senatorowie, oraz przedstawiciele organizacji związkowych. W zakresie działania ROP leży opiniowanie osób na stanowisko głównego inspektora oraz inspektorów okręgowych.