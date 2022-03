Szkoły i przedszkola w Bydgoszczy szykują się na przyjęcie uczniów z Ukrainy. Ratusz: - Widzimy trzy możliwości

- Widzimy trzy ścieżki, choć na razie nie wszystkie są możliwe w Prawie oświatowym do zrealizowania. Niektóre przepisy trzeba by dostosować do obecnej sytuacji - mówiła Iwona Waszkiewicz. - Pierwsza to przyjęcie dzieci z Ukrainy do istniejących już oddziałów w szkołach i przedszkolach. Zbieramy informacje, w których szkołach i klasach uczą się już dzieci z Ukrainy i gdzie są wolne miejsca, aby mogły tam dołączyć. Wnioskujemy jednak o zawieszenie limitu uczniów w klasach I-III szkół podstawowych i przedszkolach.