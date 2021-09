Szlachetna Paczka w Bydgoszczy potrzebuje wolontariuszy. Brakuje ponad 500 osób Marta Mikołajska

W ubiegłym roku w ramach Szlachetnej Paczki w województwie kujawsko-pomorskim pomoc otrzymało blisko 900 potrzebujących rodzin. W samej Bydgoszczy było ich 185. Tomasz Czachorowski

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości pilnie poszukują wolontariuszy w województwie kujawsko-pomorskim. Brakuje ponad 500 osób. - To już ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu - informują organizatorzy akcji. I apelują o wsparcie.