Szpital Biziela w Bydgoszczy zyska nowy budynek z lądowiskiem dla śmigłowców LPR [zdjęcia, wideo]

- To bardzo ważna inwestycja dla naszej lecznicy - mówi dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska, dyrektor naczelna szpitala Biziela. - Do nowego budynku przeniesiemy, m.in. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Będzie tu nowy blok operacyjny. Zyskamy też więcej łóżek. Co ważne, w Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, będziemy w końcu mogli wykonywać przeszczepy szpiku u dorosłych. Dotychczas pacjenci z naszego regionu głównie jeździli w tym celu na Śląsk i do Warszawy. Personel szpitala jest już przygotowany. Powstanie tu też nowy Oddział Rehabilitacji. To istotna wiadomość dla pacjentów, bo obecnie mamy tylko rehabilitację ambulatoryjną.