Szymon Suwała, lekarz z Bydgoszczy, jest w białym miasteczku w Warszawie: - Będziemy tu aż do skutku [zdjęcia]

O co walczymy? - Przede wszystkim o bezpieczne udzielanie świadczeń, tak by i pacjenci czuli się bezpieczniej. Oczekujemy między innymi: realnego wzrostu wyceny świadczeń medycznych (obecne nie mają pokrycia w realnych cenach, dla przykładu - NFZ płaci podmiotom medycznym 40 zł za badanie cytologiczne). Dalej: chcemy zmiany ustawy dotyczącej minimalnych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia; zatrudnienia dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów - obecnie 80 proc. czasu lekarza zajmuje wypełnianie dokumentacji). Proponujemy też zapewnienie przedstawicielom zawodów medycznych statusu funkcjonariusza publicznego; stworzenia działającego systemu no-fault; uchwalenia ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych; wprowadzenia urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej - wymienia lekarz Szymon Suwała. - Uzasadnienie? Znajdziemy w statystykach: 12 proc. wszystkich lekarzy w Polsce to osoby powyżej 70. roku życia. Co czwarty chirurg, 44 proc. pielęgniarek. Gdyby wszyscy oni zdecydowali się pójść na zasłużony odpoczynek, cały system posypałby się jak domek z kart. W Polsce przypada średnio 2,4 lekarza na 1000 mieszkańców. To katastrofalny wynik, dla przykładu: w Rosji jest 4,4 lekarza na tysiąc mieszkańców.**